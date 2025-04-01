Назван российский фигурист с самым высоким заработком в сезоне-2024/2025

Американский финансово-экономический журнал Forbes назвал фигуристов, которые заработали больше всего денег в сезоне-2024/2025.

© Чемпионат.com

Так, лидером среди всех фигуристов мира стала японская пара Рику Миура – Рюити Кихара, заработавшие в завершившемся сезоне $171 700 (14 млн 508 тыс. рублей). 28 марта дуэт из Японии завоевал золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира — 2025 в Бостоне (США, штат Массачусетс).

Среди россиян наиболее высоким доходом за прошедший сезон может похвастаться чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк. Он заработал 11,5 млн рублей. На втором месте среди его соотечественников пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов (6,7 млн рублей). Тройку лидеров по заработку за сезон-2024/2025 среди российских фигуристов замыкает Дмитрий Алиев (6,4 млн рублей).

Напомним, 22 марта 21-летний Кондратюк стал победителем турнира по шоу-программам «Русский вызов» — 2025.