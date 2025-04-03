Судья подстрекал коллег завысить оценки украинским фигуристам

Юрий Балков работал и на Олимпийских играх, где победила Сотникова.

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Международный союз конькобежцев (ISU) пожизненно отстранил от участия в соревнованиях в качестве судьи украинца Юрия Балкова. Арбитр пытался манипулировать оценками пары Ирина Пидгайная/Артём Коваль на этапе юниорского Гран-при в Словении в октябре 2024 года. Танцевальный дуэт из Украины в итоге победил на том турнире.

Балков отправил как минимум одно текстовое сообщение своему коллеге с просьбой завысить баллы пары за компоненты в произвольном танце. Как сообщил Юрий, несколько членов жюри к тому моменты откликнулись на предложение украинца. Сам Балков те соревнования не судил. Как рассказал судья, чьи имя и фамилия остались неизвестными, он сначала получил просто приветствие от Юрия, а затем пропустил звонок с того же номера. Однако украинец не стал менее настойчивым – он отправил ещё одно сообщение.

Мне очень жаль, но нужна ваша помощь. Если украинская пара выступит хорошо, прошу вас поддержать их для первого места, поставив 8 за компоненты и хорошие надбавки за все хорошо выполненные элементы, – написал Балков.

Также Юрий сообщил, что несколько других судей согласились поддержать украинскую пару. Неназванный арбитр рассказал об этом взаимодействии техническому контролёру соревнований.

На сайте ISU указано, что Балков также пытался связаться с членами жюри ещё раньше, в день ритмического танца. Тогда судьями значились украинка Елена Лисовая, турчанка Эдже Эсен и швейцарец Роланд Медер. Их оценки были похожи друг на друга, однако отличались от тех, что поставили другие арбитры. Поэтому их заподозрили в том, что они также получили подобное сообщение от Балкова и приняли участие в завышении баллов украинской паре. Но прямых доказательств этому не было найдено, и судей оправдали.

Слушания по делу прошли 5 марта в Мюнхене. Юрий на них лично не присутствовал, однако дал показания. Он рассказал, что не пытался манипулировать результатами соревнований, а всё, что он делал, было только из-за его любви к танцам на льду и украинским дуэтам. Балков признался, что отправил сообщение судье, но только хотел указать на качество катания спортсменов.

Дисциплинарный комитет ISU не принял объяснения Балкова. Его действия нарушили Кодекс этики организации, а сам Юрий не выразил никакого раскаяния в своих действиях и нанёс ущерб репутации ISU. Также Юрий ранее уже был дисквалифицирован за попытку манипулировать оценками. Это произошло на Олимпийских играх-1998 в Нагано. Также украинец работал на произвольной программе женщин на Олимпиаде в Сочи, где победила Аделина Сотникова. Правда, по итогам тех соревнований никого не наказывали.

В итоге Балкова пожизненно отстранили от участия в любых мероприятиях ISU. Сейчас Юрию уже 70 лет, и из-за возрастного он уже не мог судить на большинстве соревнований. Единственное, где украинец мог работать, это турниры новисов – фигуристов, которые ещё младше, чем юниоры. Арбитр может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но вряд ли будет это делать – он признался, что сообщение о манипулировании оценками отправлял, да и ловили его на жульничестве не раз.