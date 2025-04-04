Тренер из Южной Кореи пытал юных фигуристок

Главной жертве абьюза на момент насилия было всего 11 лет.

В начале апреля в южнокорейских СМИ появилась информация о кошмарном случае насилия со стороны известного тренера в отношении подопечных специалиста. Имена не раскрываются, однако установлено, что наставник воспитал нескольких призёров международных соревнований. Дело приняло уголовный характер и было передано в суд.

Одна из жертв рассказала, что более десяти лет назад тренер регулярно применял к ней насилие физического и морального характера. На сборах в Канаде в 2013 году девушке было всего 11 лет. Когда фигуристка не справилась с заданием специалиста, он потащил её в туалет. Там наставник засунул в рот спортсменке ножницы, начал душить её, а также говорить ужасные вещи: «Если ты умрёшь, скажу, что это из-за астмы». При этом девочка действительно имела эту болезнь. Кроме того, тренер часто бил подопечную лезвием конька по ногам.

Свой комментарий дала и мать девочки. По её словам, дочь всё еще не может забыть ощущение металла во рту. Она страдает от психологических травм – например, душит саму себя во сне.

Показания фигуристки подтверждают и другие свидетели. Ещё один бывший ученик того же тренера признался, что тоже страдал от насилия и подал заявление в суд. Коллега обвиняемого специалиста вспомнил, что видел пострадавшую на катку. Он сказал, что «она каталась с улыбкой, но из-за ран на лице это выглядело жутко, как у Джокера».

Обо всём стало известно только в декабре 2024 года, когда девушка подала заявление. До этого ей было страшно придавать происходившее огласке – она любила фигурное катание и боялась, что это помешает ей выступать. Спортсменка до сих пор проходит лечение у психиатра.

Тренер отверг обвинения, сказав, что почти все из них ложные. Специалист заявил, что у него есть свидетели, обещав предоставить все доказательства позднее. Однако с позицией наставника были не согласны местные правозащитные организации. Они провели пикет у здания мэрии города Тэгу, где происходили события, и потребовали подробного расследования дела.

Правозащитники рассказали о некоторых новых подробностях дела. Они сообщили, что тренер не только засунул ножницы в рот подопечной, но и нанёс ей телесные повреждения на лице. Кроме того, другие фигуристы из той же группы обязаны были называть девочку «насекомым». Также специалист избивал спортсменку в машине и наступал на неё ногами.

Как говорят и правозащитные организации, и мать девушки, местная федерация фигурного катания в прошлом году проигнорировала просьбы разобраться с делом. Там пока отказываются от комментариев, сообщая, что ситуацию должна контролировать Корейская федерация конькобежного спорта.

Репутация фигурного катания в стране и так уже пострадала в 2024 году. Тогда серебряного призёра чемпионата мира Ли Ха Ин и победительницу юношеской Олимпиады Ю Ен обвинили в интимной связи с 15-летним юношей.

Этим спортсменом оказался чемпион мира среди юниоров Мин Гю Со. В результате Ли дали три года дисквалификации, Ю – один. Ли Ха оспорила решение в корейской федерации, и бан сняли.

Но эта история уже нанесла ущерб всему спортивному сообществу в Южной Кореи. А теперь – новый скандал. Непонятно, какой из них более травмирующий для участников.