Вице-чемпионку России выгнали из академии «Ангелы Плющенко»

Серебряный призер чемпионата России в сезоне 2023/24 Софья Муравьева досрочно покинула академию «Ангелы Плющенко». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

© Соцсети Софьи Муравьевой

В академии пояснили, что девушка написала заявление об отчислении. Фигуристка назвала причиной ухода то, что она «не должным образом исполняет свои обязанности и не соответствует требованиям тренерского состава».

Источник отметил, что Муравьеву отчислили за систематические нарушения тренировочного процесса: «срывы тренировок, хамство в адрес тренеров и битье льда».

По его словам, с последнего занятия 10 апреля ее выгнали и «Евгений Викторович [Плющенко] был настолько зол, что процесс переговоров (по урегулированию ситуации) был сорван».

Муравьева занималась в академии Плющенко с 2020 года, взяла серебро и бронзу чемпионата России, выиграла этап юниорского Гран-при и чемпионат России по прыжкам.