Ягудин примет участие в рок-мюзикле Загитовой «Ассоль»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин исполнит роль Эгля из "Алых парусов" Александра Грина в рок-мюзикле Алины Загитовой "Ассоль". Об этом сообщила пресс-служба шоу.

Премьера рок-мюзикла на льду состоится в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня. Ягудин исполнит роль путешественника и собирателя народных легенд Эгля, который предсказал юной Ассоль появление принца под алыми парусами.

"Когда мы начали обсуждать мое участие, я сразу заинтересовался: интригует, как это будет сделано с точки зрения режиссуры и актерского мастерства, - сказал Ягудин. - Мюзикл на льду - это живой организм, где каждый может внести свежую краску, раскрыть историю эмоционально. Для меня как человека, который родился в Петербурге, образ "Алых парусов" имеет особое значение, то, что мюзикл будет поставлен именно в городе на Неве, придает событию дополнительные смыслы. Эгль в этом произведении хотя и относится к второстепенным персонажам, но его образ является знаковым для Ассоль, ведь по сути он как будто предсказал судьбу девочке".

Ягудин и Загитова на протяжении трех сезонов были ведущими проекта "Ледниковый период" на Первом канале. "Я, конечно, не претендую на роль советчика и наставника для Алины. Единственное, могу вспомнить, как в 2020 году перед первыми выпусками "Ледникового периода" помогал ей, 18-летней, вжиться в профессию ведущей. Просто понимал по своему опыту, как бывает поначалу тяжело подстроиться под динамику телевидения, и иногда подсказывал какие-то моменты", - отметил Ягудин.

Ранее ТАСС сообщал, что Загитова разрабатывала шоу более полугода.

"Ассоль" - рок-мюзикл на льду по мотивам повести Александра Грина "Алые паруса". В составе участников также заявлены олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, который исполнит роль капитана Артура Грэя, и призер международных соревнований Артур Гачинский - в роли младшего Меннерса.