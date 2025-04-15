Тарасова оценила переход команды Соколовской в штаб Навки

Тренер Светлана Соколовская перешла в штаб олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки из-за желания поработать у нее. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее ТАСС сообщил о том, что команда Соколовской переходит в Navka Team.

"Я знала заранее об этом. Человек где хочет, там и работает, - отметила Тарасова. - Позитивно ли оцениваю новость и то, что у группы Соколовской будут хорошие условия? У нее и были хорошие условия, был свой лед два раза в день и зал. Условия были хорошие, просто она хочет работать у Навки".

"Там требуются огромные знания по открытию школы, которая создается с нуля, - сказала Тарасова. - Много разной работы и жизнь с посвящением спорту, на мой взгляд".

Под руководством Соколовской тренируются бронзовый призер Олимпиады в командных соревнованиях Марк Кондратюк и неоднократный победитель этапов юниорского Гран-при России Эдуард Карартынян.