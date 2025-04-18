Алина Загитова рассказала, как к ней пришла идея поставить шоу по «Алым парусам».

Ледовое шоу Загитовой «Ассоль» пройдет в конце июня в Санкт-Петербурге.

– Как происходит процесс создания ледового шоу – от задумки до реализации? Например, вы вдохновляетесь прочитанным произведением, потом собираете команду или пишете менеджеру, смотрите свободные арены, ищете фигуристов – или может все в обратном порядке?

– С «Ассоль» было так. Я прочитала «Алые паруса» и вдохновилась. Потом в Санкт-Петербурге на каком-то из соревнований я решила зайти в книжный магазин и купить первую попавшуюся книгу. И «первой попавшейся» стали «Алые паруса».

Я подумала: «Ну это судьба, 100%». И потом мне стали часто попадаться силуэты алых парусов, каких-то кораблей. После тех знаков судьбы я подумала, что в 2025 году точно реализую проект. И как-то так совпало, что именно в этот момент я нашла инвесторов.

– Сколько человек в команде, которая работает над шоу?

– Творческая группа, продюсеры, маркетологи — всего около 15 человек.

– В фигурном катании остро стоит проблема авторских прав на использованную музыку, это постоянная тема споров. Вы из-за этого привлекли композиторов?

– Да, музыку мы пишем сами полностью, но авторские права не главная причина. Вся музыка пишется эксклюзивно для шоу, так же, как и стихи, и это позволяет нам создать уникальное звучание и заложить в историю оригинальные смыслы.

Сюжет мы тоже несколько корректируем, как вы можете понять, потому что это рок-мюзикл. Единственное, мы не можем назвать шоу «Алые паруса», потому что этот знак уже зарегистрирован, поэтому проект получил название «Ассоль». Мне кажется, что это название даже больше подходит, – сказала олимпийская чемпионка.