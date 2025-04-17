Рудковская готова предоставить адвокатов фигуристке, до которой домогался тренер

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила о готовности предоставить адвокатов фигуристке Веронике Жилиной, до которой домогался бывший тренер Сергей Розанов. Ее слова приводит Telegram-канал «Лапидарность».

«Поступки Сергея — омерзительные. Он мне вчера звонил и клялся, что этого не делал, но я ему не верю. Любое решение Ники и ее семьи мы поддержим. А также предоставим наших адвокатов на будущее, если все-таки они решат довести эту ситуацию до конца», — заявила Рудковская.

Ранее Жилина рассказала, что Розанов приходил к ней в номер и настаивал на том, чтобы сделать ей массаж. На тот момент спортсменке было 11 лет.

Мать Жилиной — тренер Людмила Алферова — подтвердила слова своей дочери и написала в чате Telegram-канала «Бархатный конек», что Вероника звонила ей и говорила, что Розанов «тащит ее в номер».

Сейчас Жилиной 16 лет. Она стала серебряным призером первенства России среди юниоров в сезоне-2022/23.