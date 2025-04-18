Рудковская ответила тренеру Розанову, обвиненному в домогательствах

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская в своем Telegram-канале резко ответила тренеру и хореографу Сергею Розанову, опровергшему слова фигуристки Вероники Жилиной. Она обвинила тренера в домогательствах.

«Ты унижал, оскорблял, бил чехлами огромное количество детей, до того как пришел к нам в академию. И все верили, что ты изменил свой подход к спортсменам! Но это не значит, что тебя простили за былые заслуги. У нас за три дня больше десяти уже таких кейсов, это только те, которые написали лично мне! И сейчас каждый из детей сражается со страхом и думает, готов ли он идти на публичность!» — написала Рудковская.

Мать Жилиной — тренер Людмила Алферова — подтвердила слова своей дочери и написала в чате Telegram-канала «Бархатный конек», что дочь звонила ей и говорила, что Розанов «тащит ее в номер». На тот момент Розанов работал в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — 2020–2021 годы.

После этого Рудковская заявила о готовности предоставить адвокатов Жилиной в связи с этим делом и назвала поступки Розанова «омерзительными». Сам тренер опроверг обвинения в свой адрес, назвав все ложью.

Тренеру Розанову может грозить до 20 лет по делу о домогательствах

Сейчас Жилиной 16 лет. Она стала серебряным призером первенства России среди юниоров в сезоне-2022/23.