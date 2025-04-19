Российский видеоблогер Илья Мэддисон в прямом эфире назвал фигуристку Алину Загитову «ботоксным зомби».

В телеграм-канале Мэддисон со скепсисом прокомментировал изменения во внешности Загитовой, предположив, что она злоупотребляет косметическими операциями.

«Посмотрите на Загитову. Она же похожа на ботоксное зомби, чудовище. Это что, олимпийская чемпионка?» — заявил видеоблогер.

По его мнению, у Загитовой «что-то не так с головой».

Ранее профессор РГУ им. Косыгина, эксперт по имиджу Надежда Коробцева заявила, что «яркие перемены» в образе Загитовой — увеличение губ и необычный цвет волос — говорят о «попытке найти себя».

По словам эксперта, многие звезды проходили через этот этап, так идет «естественный процесс самоидентификации».