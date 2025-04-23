Боброва и Журанков высказались о шансах Дикиджи выиграть ОИ в Милане

Екатерина Боброва и Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком оценили шансы россиянина Владислава Дикиджи завоевать золото на ОИ-2026.

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Журанков: Можно ли на основании технических протоколов Малинина и Дикиджи предположить процент вероятности победы на Олимпийских играх Влада, если он поедет? Вопрос грандиозный.

Можно предположить? Можно. Какой процент вероятности того, что Дикиджи выиграет Олимпийские игры?

Боброва: Согласись, что процент есть. Один. Ну хорошо, пять.

Журанков: Могу привести пример. В большом спорте это случается очень часто, вспомните шорт-трек, знаменитый финал, где австралиец едет последним, перед ним китайцы с корейцами выясняют, кто будет олимпийским чемпионом, а он понимает, что для него это счастливый момент. В итоге все едущие перед ним падают, и он становится первым.

Вот это, по идее, Влад Дикиджи – победитель Олимпийских игр. Все падают – Малинин падает, Шайдоров падает, Кагияма падает…

Боброва: Браун плохо катается до невозможности…

Журанков: Браун не едет на Олимпийские игры (смеётся). Второй японец, кто бы это ни был, Даниэль Грассль падает… Хотя Даниэль Грассль для него, по большому счёту, не конкурент.

Боброва: А мне кажется, Даниэль Грассль как раз для него конкурент. На самом деле, мы с большим уважением относимся к Владу, вообще вопросов нет, но в вопросе, который задали, есть столько «если», то процент уменьшается до 1-5. Давайте сначала дождемся списков.