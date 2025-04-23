В Госдуме отреагировали на секс-скандал в фигурном катании

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала сообщения о том, что родители юных фигуристок обвинили тренера из Новосибирска Константина Медовикова, являющегося членом президиума региональной федерации фигурного катания, в сексуальных домогательствах. В частности, мама 12-летней фигуристы Дарьи Антоновой заявила РИА "Новости", что тренер лез ее дочери под майку, целовал в губы, укусил за грудь.

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Как объяснила Журова, фигурное катание является тем видом спорта, где от тренера требуются тактильные контакты. И всегда очень сложно понять, додумал ребенок или нет.

"Но если человек это сделал 100%, его надо наказывать, потому что для девочек это ужасная травма", - подчеркнула депутат в интервью News.ru.

Тарасова отказалась верить в домогательства тренера к 12-летней фигуристке

При этом она предупредила, что правоохранители должны разобраться, не затеяли ли родители какую-то игру, вовлекая детей.

Татьяна Антонова утверждает, что тренер прижал ее дочь к себе и коснулся ее груди в зоне объявления оценок на соревнованиях "Красноярские узоры" в конце января этого года. Весной она перевала девочку к другому тренеру. После этого мама другой несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова сообщила, что тренер Медовиков, по рассказам дочери, сильно обнимал девочку и трогал ниже поясницы и за грудь.

Агентство ТАСС сообщает, что главк СК по Новосибирской области начал проведение проверки по данным фактам.