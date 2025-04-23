Родители фигуристов поддержали тренера, обвиненного в домогательствах

Родители фигуристов группы Константина Медовикова, обвиненного матерью одной из его учениц в неподобающем поведении, сожалеют, что он был вынужден уволиться из школы. Об этом ТАСС сообщила представитель родительского комитета школы Лолита Белова, чья дочь тренировалась под руководством специалиста четыре года.

Ранее ТАСС сообщал, что СК в Новосибирске начал проверку по факту информации о домогательствах экс-тренера по фигурному катанию муниципального Центра зимних видов спорта к ученицам.

"Мы, тридцать родителей детей, которые занимались у Медовикова, не верим в обвинения [Татьяны] Антоновой и считаем их ложью", - заявила Белова.

Собеседница агентства связала слова Антоновой в адрес тренера с тем, что ее дочь не смогла защитить разряд кандидата в мастера спорта.

"Наших детей опрашивал следователь и никто не подтвердил версию, озвученную Антоновой, кроме ее подруги Хохловой. Тем не менее он был вынужден написать заявление по собственному желанию, о чем все мы очень сожалеем", - сказала она.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил ранее ТАСС, что ФФККР связалась с Новосибирской федерацией фигурного катания и следит за ситуацией с фигуристкой. По его словам, Дарью Антонову допустят до стартов, так как девочка по всем критериям попадает для участия в соревнованиях, а что касается взаимоотношений фигуристки и тренера, то здесь нужно дождаться решения правоохранительных органов.