Неожиданная смена курса. Тутберидзе стала тренировать парней лучше девушек?

Подводим итоги года в группе лучшей наставницы мира. Каких результатов удалось добиться Петросян, Базылюк, Бойковой и Козловскому?

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Весь мир активно следит за успехами в группе лучшей наставницы последних лет Этери Тутберидзе. Российский специалист не только штампует чемпионов внутри страны, но и продолжает метить на самые высокие места за рубежом, несмотря на международный бан.

При этом в разных дисциплинах Этери Георгиевна проходит и через взлёты, и через падения. Ранее Тутберидзе считалась исключительно «женским» тренером, но со временем спектр консультаций расширился, и наставница начала работать с мужчинами и спортивными парами.

В сезоне-2024/2025 Тутберидзе добилась интересных результатов во всех трёх видах. Она по-прежнему хороша в женском одиночном катании или началась смена курса?

Эгадзе сдюжил на ЧМ, а Самсонов решил уйти из спорта?

В мужском одиночном катании в группе Этери Георгиевны есть однозначный лидер — грузинский фигурист Ника Эгадзе, который до недавнего времени считался крайне нестабильным. Проблемы спортсмена не исчезли полностью, однако прогресс в его подготовке наблюдается. На чемпионате Европы Ника остановился в шаге от пьедестала, при этом, по его же словам, он мог претендовать на медаль при более чистых прокатах. Однако главным испытанием для Эгадзе стало мировое первенство, где он показал себя с наилучшей стороны. В короткой программе фигурист исполнил два разных квада на плюсы, а в произвольной — три, правда, один на минусовые GOE. В итоге воспитанник Тутберидзе стал девятым, что является для него отличным результатом, доказывающим, что Этери Георгиевна делает ставку на международные старты, в том числе готовя мужчин-одиночников на приличном уровне.

Другие ученики наставницы продемонстрировали не такую хорошую подготовку. Андрей Мозалёв по-прежнему пытается раскрыться в новом тренерском штабе и восстановить четверные прыжки. На чемпионате России он стал 11-м, такое же место он занял в финале Кубка России, а вот на первенстве страны по прыжкам он улучшил своё положение — 10-я строчка. Тем не менее это далеко не те результаты, которых хотелось бы видеть от Мозалёва — поклонники фигуриста ждут от него возвращения квад-флипа, и Андрей намекнул, что постарается разнообразить прыжковый контент в следующем сезоне.

Меж тем Даниил Самсонов тоже не блещет стабильностью, хотя регулярно пробует вставлять в программы четверной лутц. На чемпионате России фигурист отказался от рискового элемента и сразу показал лучший результат в сезоне, правда, только седьмое место. В финале Гран-при России Самсонов стал девятым. Нельзя сказать, что он является полным аутсайдером, однако собой спортсмен вряд ли удовлетворён на все 100%. Недавно Даня задался серьёзным вопросом — не стоит ли ему завершить спортивную карьеру.

«Я кому-то интересен в фигурном катании?» — спросил он своих подписчиков, но своих планов пока не раскрыл.

Была ли это нотка саморефлексии или нас ждут грустные новости — покажет время.

Юниорская пара удивляет квадами, пока у Бойковой и Козловского проблемы

Как ни странно, но первой спортивной парой Тутберидзе нужно считать не Александру Бойкову с Дмитрием Козловским. Да, это именитые фигуристы, за динамикой развития которых пристально следят как специалисты, так и простые болельщики. Однако большее внимание всё-таки привлекают юниоры Полина Шешелева и Егор Карнаухов. Во-первых, этих ребят Этери Георгиевна не получила «готовыми», их достижения лучше иллюстрируют то, как работает наставница в парной дисциплине. А во-вторых, результаты Полины и Егора и правда удивляют. В этом сезоне фигуристы выиграли абсолютно все старты, включая первенство России и финал Гран-при России среди юниоров. Технически Шешелева и Карнаухов далеко впереди: сложные сольные прыжки и в каскаде дают много баллов, равно как и элемент ультра-си в виде четверной подкрутки. А ведь на тренировках спортсмены оттачивают и четверной выброс. Так что вполне возможно, что эта пара ещё больше поразит нас квадами.

Что же касается Бойковой и Козловского, то здесь сильного прогресса у команды Тутберидзе нет. Наверное, даже наоборот. В течение сезона Сашу и Диму заметно трясло: срывы в решающие моменты помешали добиться высоких результатов. На чемпионате страны они стали вторыми, а вот в финале Гран-при — и вовсе третьими. Отношения фигуристов были непростыми — это было видно невооружённым глазом, поэтому болельщики и забили тревогу, когда пошли слухи о распаде пары. Со стороны казалось, что это может быть правдой, однако спортсмены быстро успокоили поклонников тем, что хоть трудности и есть, но они не собираются завершать совместную работу.

Петросян готова к Олимпиаде, а Базылюк больше не лучшая юниорка

Женское одиночное катание — традиционно успешный вид для Этери Тутберидзе, однако в этом сезоне лишь выступления Аделии Петросян не вызывают вопросы (хотя при должной дотошности и к ним можно придраться). Фигуристка выиграла все старты, часто с большим преимуществом. Её количество ультра-си превосходит то, что есть в арсенале соперниц, при этом и квады, и триксель у Аделии очень ровные, не без срывов, но на высоком уровне исполнения. По всем показателям Петросян совершенна, именно поэтому её заслуженно считают главной претенденткой на поездку на Олимпиаду. Она готова.

Лучшая юниорка прошлого сезона Маргарита Базылюк неожиданно улетела на девятое место в этом сезоне на главном старте. Уже впоследствии выяснилось, что карты фигуристке спутала травма. Именно по этой причине Базылюк выступала крайне нестабильно и не могла показать усложнённые элементы. Титул Марго перешёл к Елене Костылевой, но спортсменка «Хрустального» наверняка вернётся за ним.

А вот кому восстановление даётся сложнее всего, так это Софье Акатьевой, которая также когда-то считалась сильнейшей юной фигуристкой. Сейчас её лучший результат — пятое место на чемпионате России. Увы, после того старта в финале Кубка России она стала лишь 11-й.

Где-то на одном уровне идут Алиса Двоеглазова и Дарья Садкова. Это ещё две надежды Этери Георгиевны, однако пока до уровня настоящих звёзд, таких как Петросян, им далеко. Несмотря на наличие квадов и «хрустальную вышколенность», им пока не хватает характера, чтобы пробивать потолок. И Алиса, и Даша техничны и артистичны, а вот с запоминающимися образами пока тяжело. И это промах именно тренера, которому предстоит работать с двумя серебряными призёрами главных турниров: в случае с Садковой – чемпионата России, а в случае с Двоеглазовой — первенства страны.

Подводя итоги, можно сказать, что вектор работы Этери Тутберидзе действительно сменился. Возможно, в отношении не предпочитаемого вида, а уровня старта. Даже к главным внутренним турнирам Этери Георгиевна подходила не с таким трепетом, как это было на международных соревнованиях. Чемпионаты мира и Европы для наставницы важнее, поэтому большое внимание она уделяла подготовке Ники Эгадзе и Аделии Петросян, которая метит в Милан-2026. Тем временем и про будущих возможных триумфаторов в парном катании Тутберидзе не забывает.