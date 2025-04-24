Отец фигуристки избил судью из-за поражения дочери

Судья региональных соревнований по фигурному катанию в Екатеринбурге Михаил Слободчиков оказался в больнице после нападения отца одной из участниц турнира. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин.

По его словам, Адонис Мироев - отец трех фигуристок - ударил Слободчикова по голове. Судью госпитализировали бригадой скорой помощи. Пострадавший уже подал заявление в полицию.

"У Мироева есть судимости, в том числе за тяжкий вред здоровью, - пояснил Уткин. - До рукоприкладства на льду раньше не доходило, но мы всегда взаимодействовали с ним с осторожностью: камеры фиксировали, как он пытался прорваться к судьям, оскорблял их, называл "обезьянами", кричал с трибун. Дети его боятся. Теперь дошло до избиения судьи - Слободчикова увезла скорая помощь. Это произошло спустя пять дней после соревнований. Сейчас Слободчиков уже на работе, хотя голова болит. Заявление в полицию подано".

Уткин добавил, что неоднократно пытался урезонить Мироева.

"Я пояснял, что таким поведением он только вредит своим дочерям, - сказал он. - Но, по его мнению, все должны жить по его правилам. Мы живем в правовом государстве: недоволен судейством - подавай протест. Мы беседовали минут сорок - безрезультатно. Итог - избиение судьи на глазах у детей и жены".

По информации главы федерации, ранее Мироев преследовал прежнего тренера дочери, работой которого остался недоволен. "Тренер подавала заявление в полицию, но тогда были только словесные угрозы, поэтому наказания он избежал, - рассказал Уткин. - В этом сезоне полицию уже дважды вызывали из-за его поведения".