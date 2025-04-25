Авербух высказался о словах Жилиной про Розанова

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух высказался по поводу заявлений Вероники Жилиной о домогательствах со стороны Сергея Розанова, которые, по словам стороны фигуристки, случались, когда ей было 11 лет.

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