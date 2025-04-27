Жулину запретили ехать на отбор к Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что получил запрет на поездку с фигуристами его группы на отборочный турнир Олимпийских игр 2026 года.

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Международный союз конькобежцев (ISU) 20 декабря разрешил россиянам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе.

— Мне сказали: «Ты не сможешь поехать в Пекин на отбор, сможешь поехать в Красноярск на сбор». Надеюсь, что ребята вылетят в Пекин с моим вторым тренером, может быть, у него все нормально. А вообще, очень многих тренеров зарубили. У них там есть какая‑то комиссия, их всего пять этих комиссий, и они решают, кому можно, кому нельзя. Кому‑то нельзя ехать, потому что он состоит в ЦСКА, кому‑то, потому что — в «Динамо», кто‑то сходил к Владимиру Путину на прием… Я против бывшего президента МОК Томаса Баха очень часто высказывался, думаю, здесь согрешил я. Но не жалею ни о чем, — заявил Жулин в интервью двукратному олимпийскому чемпиону Вячеславу Фетисову в ток‑шоу на телеканале «Звезда».

Отборочные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаду пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине. В группе Жулина занимаются чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, которые, по информации «Матч ТВ», будут заявлены первым номером на участие в олимпийском квалификационном турнире к Играм‑2026 от танцевальных дуэтов.

Игры‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо запланированы на 6–26 февраля.