13-летняя Лукашова покинула группу Тутберидзе

13-летняя фигуристка Валерия Лукашова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Это случилось ещё 26 апреля.

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«Лукашова ушла из группы. 26 апреля фигуристка пришла с традиционным прощальным букетом», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, ТАСС.

Отметим, что Лукашова тренировалась у Тутберидзе с начала карьеры. В этом году она стала седьмой на первенстве России среди юниоров. Источник от «РИА Новости» сообщает, что спортсменка может начать тренировки в школе Татьяны Навки.

Напомним, ранее во дворец Навки переехала группа заслуженного тренера России Светланы Соколовской. Сейчас в группе Соколовской занимаются бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпион Европы Марк Кондратюк, призёры этапов Гран-при России Георгий Федотов и Софья Важнова.