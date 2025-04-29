Загитова, Медведева, Туктамышева, Семененко выступят на шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратный чемпион России в мужском одичномном катании Евгений Семененко выступят на шоу «Чемпионы на льду» команды Этери Тутберидзе в Санкт-Петербурге.

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Мероприятия состоится сегодня, 29 апреля, во дворце спорта «Юбилейный» в 19:00 мск.

Также в шоу примут участие нынешние звёзды сборной России по фигурному катанию и легенды прошлого. В списке участников – двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, чемпионы Европы и двукратные чемпионы России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, двукратная чемпионка России и победительница финала Гран-при Аделия Петросян, а также обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при ISU и двукратная победительница первенства России Софья Акатьева.

Завершением шоу станет захватывающий прыжковый батл. Участники шоу выйдут на лёд, чтобы продемонстрировать сложнейшие элементы ультра-си. Комментатором батла выступит Максим Траньков.