Туткамышева поделилась впечатлениями от посещения КЧМ-2025 в Токио

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от посещения командного чемпионата мира — 2025, который в апреле проходил в Токио (Японии).

«Это был отличный турнир, но именно соревнования команд я в нем не увидела. Да, были состязания в отдельных дисциплинах, но не между сборными. Не было интриги. В этот раз США были настолько сильнее других, так легко захватили лидирующие позиции, что у них сразу не было соперников. Даже когда мы приезжали в последний раз в 2021-м и победили с большим отрывом, то все равно была эта дуэль: Россия и Америка. И за этим было интересно следить. До этого мы часто были в призах и всегда разрывы были небольшими. А в этом году спортсмены выходили на лед и понимали, какое место займет их команда. Например, Алиса Лью выступала и знала, что они точно первые. Как Аня Щербакова в 2021-м. И вот этого мне не хватило – соревнований между странами. Да и России не хватило, что лукавить. С нашей командой всегда было интересней», – сказала Туктамышева.

Напомним, фигуристы сборной США выиграли командный чемпионат мира второй раз подряд. В 2021 и 2019 годах, до отстранения от международных стартов, именно сборная России выигрывала командный чемпионат мира.