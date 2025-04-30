Урманов ответил, выступил бы он в дуэте с Загитовой в ледовом шоу

Бывший фигурист олимпийский чемпион 1994 года в одиночном катании Алексей Урманов ответил на опрос о возможном участии в ледовом шоу в паре с Алиной Загитовой.

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«Нет, мне это уже неинтересно. Мое фигурное катание и даже выступления в шоу закончились. Сейчас время моих учеников», — приводит слова Урманова «РИА Новости Спорт».

Урманов завершил карьеру в 1999 году, после чего стал работать тренером в Санкт-Петербурге. В 2015 году переехал в Сочи, где стал старшим тренером центра фигурного катания. под его руководством Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в Сочи-2014, Сергей Воронов, Денис Васильев, Анастасия Губанова завевали медали емпионатов Европы. В данный момент под руководством Урманова тренируется серебряный призёр чемпионата мира 2025 года казахстанец Михаил Шайдоров.

22-летняя Загитова — Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и чемпионка мира.