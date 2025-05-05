Тарасова высказалась о возвращении российских спортсменов на мировую арену

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении российских спортсменов на международную арену. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

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По мнению специалиста, новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри вряд ли будет в первую очередь заниматься этим вопросом.

«Вообще бы пустили хоть кого-нибудь на Олимпиаду в Италии, не говоря уже о выступлении под флагом. Участие спортсменов в соревнованиях не должно зависеть от политической ситуации», — заявила Тарасова.

Тренер отметила, что другие страны не ждут Россию обратно, потому что им выгодно отсутствие сильного конкурента.

«Они не скучают по нашей команде, по нашим спортсменам, тренерам. Но мы все равно будем надеяться, что они нас допустят», — резюмировала она.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх-2024 выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.