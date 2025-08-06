Фигуристка Трусова впервые стала мамой

Российская фигуристка Александра Трусова впервые стала мамой. Об этом сообщает «Чемпионат».

О рождении первенца она написала в социальных сетях.

«Родила!», — коротко сообщила спортсменка.

Отцом ребенка стал вице-чемпион России по фигурному катанию Макар Игнатов. Имя ребенка пока неизвестно, однако ранее Трусова рассказала, что ожидает мальчика.

Трусова является серебряный призером зимних Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы. Кроме того, она первая фигуристка в истории, которая смогла исполнить четверные лутц, тулуп и флип на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.