Бренд Ахмадуллиной стал экипировщиком сборной России по фигурному катанию

Бренд Алены Ахмадуллиной стал экипировщиком сборной России по фигурному катанию
Дизайнер Алена Ахмадуллина предоставит экипировку сборной России по фигурному катанию на сезон-2025/26.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Отмечается, что спортсмены получили новую экипировку в ходе сбора в Новогорске. Им предоставили одежду с брендингом торгового дома «Хохлома», креативным директором которого является Ахмадуллина.
В портфолио бренда входит, в частности, создание костюмов для участников церемонии открытия Олимпийских игр-2010 в Ванкувере.
«#### вы обосрались ####### дров? Они ##### не умеют». Смолов об игроках «Сокола» в перерыве кубкового матча
Бренд Алены Ахмадуллиной стал экипировщиком сборной России по фигурному катанию
Призер чемпионатов мира Мохамед Катир дисквалифицирован на 4 года за антидопинговые нарушения. Его обвинили в подделке документов
«#### вы обосрались ####### дров? Они ##### не умеют». Смолов об игроках «Сокола» в перерыве кубкового матча
Бренд Алены Ахмадуллиной стал экипировщиком сборной России по фигурному катанию
Призер чемпионатов мира Мохамед Катир дисквалифицирован на 4 года за антидопинговые нарушения. Его обвинили в подделке документов