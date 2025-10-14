Софья Акатьева: мечтаю исполнить программу под музыку из фильма «Гладиатор»

Чемпионат.com

Чемпионка России по фигурному катанию (2023) Софья Акатьева призналась, что хотела бы воплотить на льду образ под музыку из фильма «Гладиатор».

Акатьева рассказала, под какую музыку мечтает исполнить программу
© Чемпионат.com

— Прыжки обсудили. Теперь давайте поговорим про образы. У вас что-то, что вы когда-нибудь хотели бы воплотить?

— Я очень хотела бы исполнить программу под музыку из фильма «Гладиатор». У меня к ней особые чувства. Когда я была на «Ледниковом периоде» в возрасте 9–10 лет, я уже каталась под неё. Это было давно, и тогда у меня не всё получилось, поэтому у меня осталась незакрытая какая-то история с этой музыкой. Я безумно её люблю!

Я была на концерте Ханса Циммера, и когда звучала эта музыка, у меня наворачивались слёзы. Не знаю, почему у меня такое отношение к ней. Но, может быть, однажды я использую её в показательном выступлении.

— А сейчас у вас нового показательного, я так понимаю, пока нет?

— Нового пока нет. Посмотрим по сезону. У меня есть программа «Bad to the bone», которую я катала в туре. Очень классная, интересная, у меня новый образ для неё, — сказала Акатьева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости