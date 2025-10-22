Медведева призналась, что ей предстоит серьезная операция

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала в эфире своего YouTube-канала, что ей предстоит перенести достаточно серьезную операцию на обе стопы.

© Соцсети

Спортсменка заметила, что «с нетерпением ждет, когда изобретут экзоскелет», поскольку он ей «сильно понадобится».

«У меня сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни», — пояснила Медведева.

Фигуристка уточнила, что у нее от рождения правая нога на 2,5 сантиметра длиннее, чем левая, это привело к сколиозу. Кроме того, на здоровье сказались интенсивные тренировки и выступления.

Медведевой сейчас 25 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных олимпийских медалей, в 2023 году стала лицом зимних Олимпийских игр в Милане.

В мае 2025 года Евгения стала вести свое шоу «БеС комментариев», обсуждать с гостями «триггерные моменты» из их жизни.