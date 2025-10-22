Фигуристка Медведева призналась, что ей предстоит серьезная операция
Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала в эфире своего YouTube-канала, что ей предстоит перенести достаточно серьезную операцию на обе стопы.
Спортсменка заметила, что «с нетерпением ждет, когда изобретут экзоскелет», поскольку он ей «сильно понадобится».
«У меня сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни», — пояснила Медведева.
Фигуристка уточнила, что у нее от рождения правая нога на 2,5 сантиметра длиннее, чем левая, это привело к сколиозу. Кроме того, на здоровье сказались интенсивные тренировки и выступления.
Медведевой сейчас 25 лет, она двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных олимпийских медалей, в 2023 году стала лицом зимних Олимпийских игр в Милане.
В мае 2025 года Евгения стала вести свое шоу «БеС комментариев», обсуждать с гостями «триггерные моменты» из их жизни.