Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева выходит замуж. Она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Фигуристка сообщила об этом у себя на странице в соцсети, опубликовав видео.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что на этапе российского Гран-при в Казани Медведева была замечена с кольцом на безымянном пальце, однако никаких подтверждений помолвки фигуристка не давала.

Пара состоит в отношениях с 2024 года, фигуристка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы». Свой роман Медведева и Гайнутдинов подтвердили летом 2025 года, опубликовав в соцсети совместные фотографии.