Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России в Москве

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве. Спортсмены получили от судей 84,32 балла.

Второе место заняли Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов с результатом 73,39 балла. Тройку лидеров замкнули Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (70,65).

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России, Москва. Танцы на льду. Ритм-танец:

Александра Степанова/Иван Букин — 84,32 балла.

Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 73,39.

Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов — 70,65.

Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 69,23.

Софья Шевченко/Андрей Ежлов — 68,83.