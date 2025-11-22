Стала известна победительница короткой программы на этапе Гран-при в Омске

Фигуристка Алина Горбачева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Омске.

Спортсменка набрала за свой прокат 73,08 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (71,21), тройку лидеров замыкает Софья Муравьева (71,18).

Произвольная программа пройдет 23 ноября. Соревнования начнутся в 11:45 по московскому времени.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Дикиджи, Петросян и Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).