Гуменник выиграл короткую программу на Гран-при в Омске

Двукратный призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России и будущий участник Олимпиады-2026 в Милане Петр Гуменник захватил лидерство после короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Омске.

За прокат Гуменник набрал 105,06 балла. Вторым стал Евгений Семененко (92,38), топ-3 замыкает Владислав Дикиджи (84,28).

"Тренер (Вероника Дайнеко. - Прим. "РГ") осталась довольна. Сказала, что почти все получилось. А хореограф (Николай Мирошкин) сказал, что при чистом прокате я могу получать высокие баллы, так что надо катать без ошибок, - отметил Гуменник в эфире Первого канала. - По моим ощущениям тоже все получилось. А отрыв в оценках дает возможность снова попробовать исполнить пять квадов в произвольной программе. Нужно тренировать олимпийскую программу".

Напомним, что на этапе Гран-при в Москве Гуменник выступил неудачно. Он хоть и попал в тройку призеров, но допустил падения с четверного лутца в короткой программе и с тройного флипа в произвольной. Кроме того, четверные лутц и сальхов получились с помарками на приземлении.