Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева официально завершила карьеру. Об этом она сообщила на YouTube-канале Вити Кравченко.

«Думаю, для каждого спортсмена, для каждого фигуриста, фигурное катание — это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чём не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры я без сожалений», — сказала Туктамышева.

Елизавете Туктамышевой 28 лет. За карьеру она выигрывала золотые медали чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата России.