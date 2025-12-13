Рудковская обратилась к фигуристке Костылевой

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская обратилась к 14-летней фигуристке Елене Костылевой, пожелав ей удачи, передает Telegram-канал «Лапидарность».

«Я желаю тебе, Леночка, больших успехов, где бы ты ни тренировалась. Останешься ли ты у своего любимого тренера или нет, оставайся такой же замечательной девочкой», — сказала Рудковская.

8 декабря мать Елены Костылевой Ирина заявила об отказе от предложений руководства академии и намерении найти для дочери новую школу. В тот же день Евгений Плющенко принял решение не продолжать тренерскую деятельность с Еленой Костылевой.

Костылева тренируется у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После этого продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

27 ноября мать Костылевой сообщила о выселении с территории академии «Ангелы Плющенко».