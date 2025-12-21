Губерниев прокомментировал скандал с фигуристом Галлямовым

Скандальный инцидент с фигуристом Александром Галлямовым и журналисткой «Известий» прокомментировал ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

В воскресенье Галлямов в своем Telegram канале назвал «больной на всю голову» журналистку «Известий», которая позвонила ему ранним утром.

Спортсмен заявил, что отдыхал после выступления на чемпионате России в Санкт Петербурге, однако ему не дала это сделать представительница прессы. По словам Галлямова, у него появилось желание опубликовать телефонный номер журналистки.

Эту ситуацию не оставил без внимания Дмитрий Губерниев. Он заявил, что хорошо осведомлен о спортивных успехах фигуриста Галлямова, который «стоит в одном ряду с Горшковым, Протопоповым, Зайцевым, Улановым, Бобриным, Букиным».

«Но в вашем возрасте, дорогой товарищ Галлямов, можно научиться пользоваться мобильным телефоном, отключать звук и ставить режим «не беспокоить». И вообще, кто вам дал право разговаривать с журналистами подобным тоном? Надеемся, что вы осознаете, как вы сильно неправы»,— сказал Губерниев.

Фигуристы Галлямов и Мишина стали вторыми на чемпионате России, набрав в сумме 223,63 балла. Галлямову 26 лет, его партнерше — 24. Они двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы.