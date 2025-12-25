Завершился срок дисквалификации Камиллы Валиевой

Сегодня, 25 декабря, завершился срок дисквалификации российской фигуристки Камиллы Валиевой, которую она получила после обнаружения положительной допинг-пробы в декабре 2021 года.

© Чемпионат.com

Результат декабрьской допинг-пробы, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, был обнародован во время проведения Олимпийских игр – 2022 в Пекине. После ряда судебных разбирательств, в январе 2024 Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года, отсчёт дисквалификации начинался с даты сдачи положительной пробы – 25 декабря 2021 года. В результате дисквалификации Валеевой российские фигуристы были лишены золотой медали командного турнира Олимпийских игр – 2022.

19-летняя Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она приступила к занятиям в группе Светланы Соколовской.