Тарасова назвала самое яркое событие года в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала самое яркое событие 2025 года в фигурном катании. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению специалиста, это чемпионат России.

«Он получился абсолютно уникальным. Такого уровня спортсменов чемпионат мира не имеет. Я плакала от счастья на соревнованиях, что у нас такое есть и будет», — заявила Тарасова.

Ранее тренер назвала самый надоевший вопрос от журналистов. Специалист выразила раздражение по поводу сравнения популярности футбола и фигурного катания.

Чемпионат России по фигурному катанию прошел с 17 по 22 декабря. Соревнования состоялись в Санкт-Петербурге.