Умер легендарный советский фигурист Валентин Захаров

Советский фигурист Валентин Захаров умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс‑службе Федерации фигурного катания на коньках России.

© ТК «Звезда»

Захаров ушел из жизни 1 января. Он был двукратным победителем первенства СССР в 1953 и 1954 годах, серебряным в 1957 году и двукратным бронзовым призером первенства СССР в одиночном катании в 1955 и 1958 годах. Также он был первым советским фигуристом в одиночном катании, в составе сборной страны вместе с Львом Михайловым и Игорем Персианцевым принявшим участие в чемпионате Европы в 1956 году и в чемпионате мира в 1958 году.

Спортсмен родился 9 апреля 1933 года в Ленинграде. Окончил Московский авиационный институт по специальности инженер-механик. Он с детства мечтал об авиации. Фигурным катанием начал заниматься в 1948 году во Дворце пионеров Ленинграда.

В интервью ФФКР Захаров рассказывал, что после завершения спортивной карьеры был приглашен в киевский балет на льду. Он согласился, потому что чувствовал, что не до конца реализовал себя в фигурном катании. В балете на льду Захаров выступал несколько лет в качестве солиста. Параллельно он начал работать в Киеве в ОКБ Антонова.

«Поступил в аспирантуру Киевского университета. Затем вернулся в Москву, продолжил учебу в аспирантуре МАИ. Защитил кандидатскую и 20 лет преподавал в этом институте...», - рассказывал Захаров.

ФФКР выразила соболезнования родным, близким и друзьям Валентина Дмитриевича Захарова. В заявлении Федерации говорится, что светлая память о замечательном человеке и талантливом спортсмене останется в сердцах. Прощание со спортсменом пройдет в Москве 10 января.