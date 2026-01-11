Тарасова рассказала об участии в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об участии в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Ее цитирует «Советский спорт».

По словам Тарасовой, съемки нового сезона стартуют 14 января.

«Буду председательствовать в жюри, как и раньше. Новый сезон "Ледникового периода" — это всегда интересно. Тем более если будут новые девочки», — отметила она.

«Ледниковый период» — спортивно-развлекательное шоу «Первого канала». В нем формируются пары из профессиональных фигуристов и звезд шоу-бизнеса. В дальнейшем эти пары соревнуются за победу, каждое выступление оценивает жюри. В разные годы в «Ледниковом периоде» участвовали Роман Костомаров, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова и другие спортсмены.

