Валиева показала навыки стрельбы

Российская фигуристка Камила Валиева продемонстрировала навыки стрельбы из огнестрельного оружия.

В своем Telegram‑канале 19‑летняя спортсменка опубликовала видео из тира, на котором она стреляет из длинноствольного оружия по мишеням. Выстрелы Валиевой оказались довольно точными, что подтверждают опубликованные ей фото.

В ноябре Валиева приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской в Москве и начала готовить соревновательные программы. В конце декабря истек срок дисквалификации фигуристки, Валиева сможет вернуться к официальным стартам. Ранее она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

Валиева — победительница этапов Гран‑при ISU, а также чемпионка мира среди юниоров 2020 года.