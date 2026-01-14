Метелкина/Берулава выиграли короткую программу на Чемпионате Европы — 2026

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава выиграли короткую программу в парном катании на чемпионате Европы — 2026, который проходит в Шеффилде (Великобритания). За прокат спортсмены получили от судей 75,96 балла.

Второе место после первого дня соревнований занимают немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, набравшие 74,81 балла. Тройку лидеров замыкают представители Венгрии Мария Павлова и Алексей Святченко (73,32).

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2026. Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 75,96.

2. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 74,81.

3. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 73,32.

4. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 65,47.

5. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 63,98.

6. Оксана Вуйамоз/Том Бувар (Швейцария) — 62,78.