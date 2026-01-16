14-летняя фигуристка Костылева стала кандидатом в мастера спорта

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева стала кандидатом в мастера спорта России. Об этом сообщил её тренер, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, опубликовавший распоряжение Минспорта России.

«Елене Костылевой присвоен спортивный разряд — КМС. Поздравляем нашу спортсменку. Благодарим Министерство физической культуры и спорта Московской области», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

В январе 14-летняя фигуристка Елена Костылева сообщила о решении вернуться в академию Евгения Плющенко после того, как в декабре 2025 года ушла в группу к тренеру Софье Федченко.