Тарасова прокомментировала возвращение на лед Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что она в восторге от предстоящего участия в чемпионате России фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье Валиева сообщила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала. Это известие прокомментировала Тарасова.

«Я в восторге от этой новости! Молодец. Это поступок! Она покажет ровно то, что может сегодня», — сказала тренер.

Она добавила, что не была на тренировках Валиевой, но думает, что та способна на очень многое.

Дисквалификация Валиевой за нарушение антидопинговых правил закончилась 25 декабря.