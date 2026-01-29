Российская фигуристка Евгения Медведева примерила свадебный наряд. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя знаменитость предстала на размещенном черно-белом кадре в свадебном салоне. Она позировала перед зеркалом, стоя спиной к камере. При этом спортсменка надела корсет со шнуровкой и юбку в пол со шлейфом. Также образ дополнила фата длины макси.

«Вчера был важный день», — указала в подписи фигуристка, избранником которой стал 25-летний танцор и хореограф Ильдар Гайнутдинов.

При этом в декабре 2025 года Евгения Медведева в интервью Карену Адамяну описала идеальную дату свадьбы. В свою очередь, в ноябре она раскрыла подробности помолвки.