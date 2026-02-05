Костылева выиграла короткую программу на ЧР

Российская фигуристка Елена Костылева стала лидером после исполнения короткой программы на чемпионате России среди юниоров в Саранске.

Фигуристка получила от судей 71,16 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Второе место после короткой программы заняла Лидия Плескачева с результатом 70,96 балла. Третьей стала Агата Петрова, набравшая 68,75 балла. София Сарновская с результатом 66,07 балла расположилась на седьмом месте.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).