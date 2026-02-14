$77.1991.56

Лучший фигурист мира прокомментировал провал на Олимпиаде

Лучший фигурист мира Илья Малинин прокомментировал провал на Олимпиаде. Его слова приводит NBC.

Малинин отметил, что на Олимпиаде на него оказывается слишком много давления со стороны СМИ.

«Все это давление, все СМИ, статус главной надежды на олимпийское золото — всего этого было очень много», — признался американский спортсмен.

Также Малинин сказал, что он подходил к соревнованиям в хорошем самочувствии.

«Я чувствовал себя готовым, но все пролетело так быстро. У меня не было времени осознать, что произошло», — заявил фигурист.

Малинин лидировал после короткой программы, но во время исполнения произвольной дважды упал. 21-летний спортсмен завершил соревнования на восьмом месте. Золото завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров, серебро выиграл японец Юма Кагияма, бронзу — его соотечественник Сюн Сато. Россиянин Петр Гуменник стал шестым.

Малинин считается лучшим фигуристом мира, у него была самая сложная заявленная программа среди всех участников Олимпиады. 21-летний американец — двукратный чемпион мира. Кроме того, он выиграл золото Игр-2026 в командных соревнованиях.

