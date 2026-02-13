Умер историк Рой Медведев: ему было 100 лет

Умер писатель и публицист Рой Медведев. Четыре месяца назад он отметил вековой юбилей.

О смерти Медведева агентству ТАСС сообщила его невестка. По ее словам, вероятной причиной смерти историка стала сердечная недостаточность.

Рой Медведев родился 14 ноября 1925 года в Тифлисе (современное название - Тбилиси). Брат-близнец учёного-геронтолога, также советского диссидента Жореса Медведева.

С начала 60-х годов Рой Медведев принимал активное участие в движении диссидентов. С 1989 года был депутатом Верховного Совета СССР, а в 1990 году стал членом ЦК КПСС.