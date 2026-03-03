Гуменника назвали героем Олимпиады-2026

Олимпийский призер Александр Энберт назвал фигуриста Петра Гуменника героем Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

«Петр Гуменник – главный герой. Приехать на Олимпийские игры после долгого отстранения, после неучастия в этапах Гран-при, в чемпионатах Европы, чемпионатах мира, приехать и так уверенно выступить – это дорогого стоит», – сказал Энберт.

На Играх-2026 Гуменник занял шестое место, набрав рекордные для себя в сезоне 271,21 балла.

Энберт завоевал серебро на Олимпиаде в Пхенчане-2018.