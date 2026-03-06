Фигуристы Степанова и Букин выиграли ритм-танец в финале Гран-при России

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец в финале Гран-при России.

Их выступление судьи оценили в 88,85 балла. На втором месте оказались Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые набрали 87,61 балла. Замкнули тройку сильнейших Екатерина Миронова и Евгений Устенко, они получили 81,48 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

В декабре 2025 года Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах.

Ранее ученики Этери Тутберидзе проиграли одну сотую балла в финале Гран-при России.