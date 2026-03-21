Гуменник выиграл короткую программу на Кубке Первого канала

Фигурист Петр Гуменник выиграл короткую программу у мужчин на Кубке Первого канала.

За свой прокат спортсмен, который был участником зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии, получил 102,15 балла. Он исполнил каскад четверной флип + тройной тулуп, четверной лутц и тройной аксель.

Гуменник выступает за команду Санкт-Петербурга. 22 марта он представит и произвольный прокат.

Также короткие программы представили Никита Сарновский (83,00 команда Москвы), Артур Даниелян (87,64, команда Санкт-Петербурга), Марк Кондратюк (97,87, команда Москвы), Владислав Дикиджи (98,64, команда Санкт-Петербурга) и Андрей Мозалев (88,18, команда Москвы).

По итогам первого соревновательного дня, где с короткими программами выступили спортивные пары, мужчины, женщины, а также был проведен конкурс элементов, лидирует команда Москвы - 1001,93. Команда Санкт-Петербурга отстает больше, чем на 20 очков - 978,67 балла.