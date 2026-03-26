Представляющий США фигурист Малинин выиграл короткую программу на ЧМ

Американский фигурист русского происхождения Илья Малинин выиграл короткую программу на чемпионате мира — 2026, который проходит в чешской Праге. Об этом стало известно в четверг, 26 марта.

В его выступление вошли четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп. По итогам проката судьи выставили фигуристу 111,29 балла. До этого Малинин рассказывал, что в его программу войдет четверной аксель. Однако в итоге он не стал его исполнять.

Второе место занял французский спортсмен Адам Сяо Хим Фа с результатом 101,85 балла, на третьем месте — эстонец Александр Селевко с 96,49 балла.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию позволит оценить перспективы спортсменов на ближайшие четыре года. По словам Тарасовой, чемпионат мира станет площадкой для определения будущих лидеров в парном, танцевальном и одиночном катании. Также она поделилась, за кого планирует болеть на соревнованиях. Отдельно тренер заявила, что будет с интересом наблюдать за выступлениями Ильи Малинина.