Стал известен победитель «Русского вызова»

Чемпион России в мужском одиночном катании Петр Гуменник стал победителем турнира "Русский вызов".

Серебряными призерами стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, бронзовые награды у пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Приз за стиль и визуальную эстетику достался Александре Степановой и Ивану Букину; приз за кинематографичность и актерское мастерство на льду достался Матвею Ветлугину, а также Татьяне Волосожар и Максиму Транькову; приз за органичное музыкальное сопровождение ушел к Дарье Садковой, а приз за глубокое проникновение в образ получила Алина Загитова.

Гуменник был участником зимних Олимпийских игр — 2026 и набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Фигуристу пришлось менять короткую программу из-за отзыва разрешения на использование музыки к фильму "Парфюмер", на которую она была поставлена.

Гуменник в сезоне-25/26 выиграл чемпионат России впервые в карьере, а также завоевал золотую медаль финала Гран-при России.